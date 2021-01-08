Трамп впервые признал поражение на выборах и пригрозил тем, кто штурмовал Конгрес

Дональд Трамп более чем через 24 часа после событий под Капитолием пригрозил последствиями тем его сторонникам, которые штурмовали здание, и впервые публично признал свое поражение.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он сообщил в записанном видеообращении.

"Америка является и должна остаться страной права и порядка. Протестующие, которые проникли в Капитолий, осквернили место американской демократии. К тем, кто был вовлечен в акты насилия и разрушений: вы не представляете нашу страну. А те, кто нарушил закон, заплатит за это", - говорит Трамп в обращении.

Читайте также В Конгрессе призвали устранить Трампа за попытку государственного переворота

"Инаугурация новой администрации состоится 20 января. Теперь моя цель - обеспечить беспроблемную, упорядоченную и незапятнанную передачу власти", - заявил он.

Вместе с тем он добавил, что считает необходимым реформировать избирательное законодательство "для проверки идентичности голосов и права голосования" и "обеспечить доверие ко всем следующим выборам".

Трамп призвал к "заживлению ран и примирению", отметив, что стране нужно двигаться дальше.

"Служить вашим президентом было для меня величайшей честью во всей жизни. Хочу сказать всем моим замечательным поклонникам: я знаю, что вы разочарованы. Но также хочу, чтобы вы знали, что наше замечательное путешествие только начинается", - сказал Трамп.

Заметно, что президент говорит без эмоций, словно проговаривает заученный наизусть текст.

Как сообщает СNN со ссылкой на слова одного из советников в Белом доме, Трампа побудила к этому видео только угроза массовых отставок и новой процедуры импичмента.

Напомним, 6 января во время митинга сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов. Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

В результате событий четыре человека погибли, более 50 были арестованы.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.