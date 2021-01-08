У Конгресі закликали усунути Трампа з посади за спробу держперевороту

В обох палатах Конгресу та обох партіях з’явилися заклики усунути чинного президента Дональда Трампа з посади після того, як його прихильники 6 січня увірвалися до Капітолію та поставили під загрозу офіційну процедуру завершення виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC news.

Зазначимо, до інавгурації Джо Байдена, 20 січня, залишається менше двох тижнів.

Першим республіканцем-членом Конгресу, від якого пролунала пропозиція застосувати 25-ту поправку Конституції, став Адам Кінцингер з Іллінойсу - один з однопартійців Дональда Трампа, який назвав штурм Капітолію спробою державного перевороту.

В інтерв’ю MSNBC Кінцингер сказав, що Трамп "вже не усвідомлює ні своїх обов’язків, ні своєї присяги, ні реальності як такої", та що віцепрезиденту Майку Пенсу й адміністрації президента варто вжити заходів, щоб "припинити цей кошмар", застосувавши 25-ту поправку до Конституції.

25-та поправка передбачає, що віцепрезидент за підтримки більшості адміністрації може проголосити президента неспроможним залишатися на посаді, та негайно перебрати повноваження президента.

З такими закликами також виступили лідер меншості у Сенаті, демократ Чак Шумер, а також спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі.

"Те, що вчора сталося у Капітолії, було повстанням проти США, підбурене президентом. Цей президент не має залишатися на посаді ані дня більше… Найшвидший та найефективніший спосіб, який можна застосувати вже сьогодні, щоб усунути президента з посади - якщо віцепрезидент негайно застосує 25 поправку. Якщо віцепрезидент та адміністрація відмовляться так вчинити, Конгрес має застосувати процедуру імпічменту", - заявив Шумер.

До його заклику приєдналася Ненсі Пелосі, зазначивши, що Трамп став "небезпечним" і не має залишатися на посаді.

"Це нагальне питання. Це невідкладна ситуація найбільшої гостроти… Хоча залишається лише 13 днів (до інавгурації Байдена - ЄП), будь-який з цих днів може стати фільмом жахів для Америки", - заявила вона.

Пелосі зазначила, що якщо Майк Пенс не почне діяти таким чином, то Палата представників може знову вдатися до процедури імпічменту. Навіть якби так вирішили зробити, процедура була б суто символічною, тому що для усіх її етапів необхідно більше часу.

Як повідомлялося, 6 січня під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолію, де мали оголосити результати виборів. Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Внаслідок подій чотири людини загинули, понад 50 заарештували.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".