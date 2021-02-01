Зеленський: у мене є дуже просте питання до Байдена: "Чому ми досі не в НАТО?"

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Сполучені Штати і адміністрація нового президента Джо Байдена підтримають прагнення України до вступу в НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хочемо бути рівноправним членом Альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

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Він також додав, що "якби Україна була членом НАТО, на сході України, на Донбасі не було б ескалації", тому що Альянс захищав би Україну.

"І це правильно. Тому що ми зараз захищаємо Європу. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - сказав Зеленський.

"Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватися та працювати задля безпеки в Європі. Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі - це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який добре знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації", - додав президент.