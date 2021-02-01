Зеленский: у меня есть очень простой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Соединенные Штаты и администрация нового президента Джо Байдена поддержат стремление Украины к вступлению в НАТО.

Об этом он сказал в интервью программе Axios, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хотим быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - сказал Зеленский.

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Он также добавил, что "если бы Украина была членом НАТО, на востоке Украины, на Донбассе не было бы эскалации", потому что Альянс защищал бы Украину.

"И это правильно. Потому что мы сейчас защищаем Европу. Мы благодарны Европе за ее помощь, за санкции. Мы благодарны Соединенным Штатам. Санкции важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", - сказал Зеленский.

"Президент Байден говорил, что он беспокоится и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США, и в частности президент Байден, который хорошо знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - добавил президент.