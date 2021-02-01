Зеленський розповів, що йому було неприємно, коли США опублікували розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у Сполучених Штатах не повинні були публікувати його телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка згодом призвела до процедури імпічменту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.

"Неприємність одна була, до цього моменту я про це не говорив. Це коли опублікували нашу розмову. Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б цього ніколи не допустив. Не важливо, про що ми говорили. Це перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. В будь-якому випадку, ніхто з нас не має права опубліковувати такі речі", - сказав Зеленський.

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Він також розказав, що для нього було дуже образливо читати в ЗМІ про те, що Трамп тиснув на Україну.

"Ми менші ніш США, але ми незалежна країна. Ми довели це Росії, коли захищали свою територію, ми продовжуємо доводити, що ми незалежні. Ось чому він не тиснув. Я такого ніколи не казав", - сказав Зеленський.

Український президент також визнав, що "трохи сердиться" на Трампа.

Як відомо, звинувачення Дональда Трампа у тиску на Зеленського під час телефонної розмови задля розгляду справи проти сина Джо Байдена стали підставою для його першого імпічменту. Тоді Сенат виправдав Трампа.