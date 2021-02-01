Зеленський про штурм Капітолію: світу буде складно розглядати США як символ демократії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його шокувало захоплення Капітолію прихильниками тодішнього президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.
Зеленський вважає, що світу після тих подій буде доволі складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії.
"Ми були дуже вражені. Я був дуже здивований, що щось подібне може відбуватися у США. Я вважаю, що це був потужний удар по демократії Сполучених Штатів Америки. Ми звикли вірити, що в США є ідеальні демократичні інституції, де влада передається спокійно без війни, без революцій від одного президента до іншого", - сказав Зеленський.
"В Україні ми бачили дві революції, ми розуміли, що таке може відбуватись і в світі. Але що це могло статись в США? Цього ніхто не очікував. Це говорить про те, що все не ідеально. Я був серйозно стурбований, не хотів, щоб у вас трапився якийсь переворот, стрілянина і не дай Боже жертви. Після такого, я вважаю, світу буде складно розглядати США як символ демократії у світі", - додав Зеленський.
Як відомо, прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.
Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.
Серед нападників була значна кількість прибічників теорії змови QAnon. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США"