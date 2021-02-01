Зеленський зізнався, що йому неприємно "просити з простягнутою рукою" про вакцини
Президент України Володимир Зеленський розповів, що йому "неприємно просити з простягнутою рукою" про допомогу з отриманням вакцини від коронавірусу для України.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це Зеленський сказав в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.
Він визнав, що Україна відстає від багатьох країн з вакцинацією від коронавірусу, та що через те, що вона "не в пріоритеті країн, які отримують вакцини", доводиться просити про допомогу.
"Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини… Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - зазначив він.
В інтерв’ю Зеленський розповів також, що йому було неприємно після публікації його розмови з Дональдом Трампом, яка стала причиною для першої процедури імпічменту.
Український президент також визнав, що "трохи сердиться" на Трампа.