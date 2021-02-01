Зеленский признался, что ему неприятно "просить с протянутой рукой" о вакцинах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему "неприятно просить с протянутой рукой" о помощи с получением вакцины от коронавируса для Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Он признал, что Украина отстает от многих стран по ситуации с вакцинацией от коронавируса и что из-за того, что она "не в приоритете стран, получающих вакцины", приходится просить о помощи.

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"Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины... Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой", - отметил он.

В интервью Зеленский рассказал также, что ему было неприятно после публикации его разговора с Дональдом Трампом, который стал причиной для первой процедуры импичмента.

Украинский президент также признал, что "немного сердится" на Трампа.