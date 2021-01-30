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Зеленський розповів американцям, що "трохи сердиться" на Трампа

Субота, 30 січня 2021, 13:39

Президент України Володимир Зеленський визнав, що "трохи сердиться" на колишнього президента США Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios на американському телеканалі HBO MAX.

Телеканал опублікував у своєму Twitter анонс випуску з інтерв’ю Володимира Зеленського, обравши для цього фрагмент із запитанням про Дональда Трампа.

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"Я бачу, ви сердитеся (you’re angry with) на президента Трампа. Можливо, трохи?", - запитує журналіст.

"Трохи", - відповідає Зеленський із посмішкою після тривалої паузи, а потім сміється. 

Втім, однозначно не зрозуміло, чи це була стверджувальна, чи запитальна інтонація.  

Інтерв’ю має вийти 31 січня о 18:00 за американським східним часом (ЕТ).

Як відомо, звинувачення Дональда Трампа у тиску на Зеленського під час телефонної розмови задля розгляду справи проти сина Джо Байдена стали підставою для його першого імпічменту. Тоді Сенат виправдав Трампа.

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