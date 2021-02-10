Глава МЗС Німеччини: згортання "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що подальші санкції проти Росії повинні бути націлені на правильних людей, і що скасування газопроводу "Північний потік - 2" підштовхне Росію до Китаю.

Про це Маас заявив німецьким депутатам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ті, хто ставлять "Північний потік-2" під питання, також повинні враховувати, щонайменше з геостратегічної точки зору, які наслідки це матиме, і що це означає для впливу Європи на Росію", - сказав він.

"Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію і Китай", - додав Маас.

Нагадаємо, у суботу в компанії-операторі проєкту Nord Stream 2 заявили, що відновили прокладання труб у водах Данії, незважаючи на посилений тиск з боку Вашингтона.

Данське морське управління очікує, що будівництво завершиться до кінця квітня.

Глава партії влади Німеччини Армін Лашет недавно заявив, що Німеччина не повинна відмовлятися від підтримки газопроводу "Північний потік-2" попри репресії проти кремлівського критика Алексєя Навального.

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