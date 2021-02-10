Глава МИД Германии: свертывание "Северного потока-2" подтолкнет Россию к Китаю

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшие санкции против России должны быть нацелены на правильных людей, и отмена газопровода "Северный поток - 2" подтолкнет Россию к Китаю.

Об этом Маас заявил немецким депутатам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Те, кто ставят "Северный поток-2" под вопрос, также должны учитывать, по меньшей мере с геостратегической точки зрения, какие последствия это будет иметь, и что это значит для влияния Европы на Россию", - сказал он.

"Должно быть совершенно ясно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", - добавил Маас.

Напомним, в субботу в компании-операторе проекта Nord Stream 2 заявили, что восстановили прокладку труб в водах Дании, несмотря на усиленное давление со стороны Вашингтона.

Датское морское управление ожидает, что строительство завершится к концу апреля.

Глава партии власти Германии Армин Лашет недавно заявил, что Германия не должна отказываться от поддержки газопровода "Северный поток-2" несмотря на репрессии против кремлевского критика Алексееве Навального.