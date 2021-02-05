Наступник Меркель: Німеччина 50 років купувала газ в СРСР, тепер у Росії - і це правильно

Німеччина не повинна відмовлятися від підтримки газопроводу "Північний потік-2" через репресії проти кремлівського критика Алексєя Навального, але водночас вона має "гарантувати геополітичні інтереси України".

Про це в інтерв’ю Reuters заявив Армін Лашет, новий глава німецької партії влади Християнсько-демократичний союз (ХДС), повідомляє "Європейська правда".

Лашет минулого місяця виграв вибори і очолив партію ХДС канцлерки Ангели Меркель.

Лашет вказав на те, що США закуповують сиру нафту в Росії.

Назвавши себе "політичним реалістом", він зазначив, що "ми повинні прийняти світ таким, яким він є, щоб зробити його кращим".

Він також сказав, що в дипломатії важливі як цінності, так і інтереси.

"Але добродушні моралізаторства і внутрішні слогани не є зовнішньою політикою", - сказав Лашет.

На пряме запитання про те, чи повинна Німеччина змінити курс і відмовитися від газопроводу "Північний потік - 2", він сказав, що німецький уряд рухається у правильному напрямку.

"Протягом 50 років, навіть в агресивні часи холодної війни, Німеччина купувала газ у Радянського Союзу, а тепер у Росії. Уряд Німеччини слідує правильним курсом", - заявив Лашет.

Політик підкреслив, що він критикував напад на Навального і його ув’язнення, а також підтримав санкції Європейського Союзу проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

"Ми повинні гарантувати геополітичні інтереси України і забезпечити енергопостачання через цей приватний проєкт", - сказав він про "Північний потік-2".

Обрання Лашета на пост голови ХДС робить його лідером на пост канцлера після того, як Ангела Меркель заявила, що не буде балотуватися на п'ятий термін після вересневих виборів.

Втім, не виключено, що кандидатом у канцлери оберуть прем’єра Баварії Маркуса Зьодера. Соцопитування свідчать, має вищу підтримку як потенційний канцлер, аніж Лашет.

Армін Лашет відомий своєю проросійською позицією. Серед іншого, він виступає за завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", у тому числі після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Детальніше про те, що може означати його лідерство для України, читайте у статті: Друг Росії на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини.