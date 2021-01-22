Угорщина купить 2 млн доз російської вакцини: деталі угоди

Угорщина закупить у Росії два мільйони доз вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 444.hu.

Сійярто сказав, що вакцина поставлятиметься у три етапи: спочатку достатня кількість для вакцинації 300 000 людей, потім партія для вакцинації півмільйона людей, а на третьому етапі - достатня кількість для вакцинації 200 000 людей.

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"Це - величезний крок вперед для нас, тому що в Угорщині щодня фіксується 100-150 смертей, а обмеження вже завдали шкоди економіці на понад 10 мільярдів форинтів", - сказав угорський міністр.

Раніше стало відомо, що Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу.

Угорський регулюючий орган заявив цього тижня, що видає шестимісячний тимчасовий дозвіл на застосування російської вакцини.

Лазівка 2001 року дозволяє країнам ЄС схвалювати вакцини проти коронавірусу без участі Європейського агентства з лікарських засобів в екстрених випадках.

Росія також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в Європейському Союзі.