Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Совбез ООН о Донбассе: США и Европа обвинили Россию в блокировании решения

Хочешь мира - готовься к войне: Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС

Демократы в Сенате США завершили представлять аргументы по делу импичмента Трампа

Торнадо в турецком Измире: повреждены дома, авто и лодки, 16 пострадавших






Венгрия начала вакцинацию "Спутником V"

Пятница, 12 февраля 2021, 13:36

Венгрия в пятницу начала прививать своих граждан российской вакциной "Спутник V".

Об этом заявила главный врач Венгрии Цецилия Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Origo.

По ее словам, любой человек старше 18 лет может получить вакцину "Спутник V". На данный момент пока никаких сообщений о побочных эффектах не поступало, добавила она.

Читайте также
Черногория дала согласие на ввоз российской вакцины "Спутник V"

"Спутник V" следует использовать с осторожностью при некоторых хронических заболеваниях, так что венгерские власти решили не использовать вакцину при хронических заболеваниях.

Венгерский национальный центр охраны здоровья окончательно утвердил применения вакцины "Спутник V" в Венгрии 7 февраля.

Предварительное одобрение венгерского регулятора российская вакцина получила в январе.

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 января. Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины.

Правительство Венгрии стало первым в ЕС, которое приобрело российскую вакцину.

В Венгрии теперь разрешено применение четырех вакцин - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V". 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Коронавирус
powered by lun.ua