Чорногорія дала згоду на ввезення російської вакцини "Спутник V"

Чорногорський інститут ліків та виробів медичного призначення видав дозвіл на імпорт в країну російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Діючи відповідно до рішення уряду про умови надання згоди на закупівлю вакцини" Спутник V ", Інститут ліків та виробів медичного призначення на прохання медичного закладу "Аптека Чорногорії" 11.02.2021 видав згоду на закупівлю, тобто імпорт вакцини Sputnik V (Gam-COVID-Vac)" - йдеться у заяві інституту.

Згода була видана відповідно до статті 5 Закону про лікарські засоби, яка передбачає, що згода на ввезення лікарського засобу, який не зареєстрований у Чорногорії, видається для медично обґрунтованих потреб, тобто у випадку епідемій.

В інституті додали, що згода видана відповідно до статті 8, відповідно до якої уряд вживає заходів щодо постачання ліків у випадках надзвичайних ситуацій та інших особливих ситуацій та прописує спеціальну процедуру та умови надання дозволу на закупівлю ліків.

Нагадаємо, прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Чехія не буде наслідувати приклад Угорщини, яка першою з країн ЄС почала використовувати російську вакцину ще до офіційного схвалення.

Раніше високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.