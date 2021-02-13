Захист Трампа у Сенаті пояснив, чому не бачить в його діях "підбурення до повстання"

У Сенаті США завершився четвертий день слухань у справі імпічменту Дональда Трампа - перший, коли заслуховували аргументи сторони захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Юристи Трампа пояснювали свою позицію близько трьох годин, а потім ще дві з половиною години відповідали на запитання від сенаторів.

Команда захисту намагалася переконати, що уся справа імпічменту є політичною помстою, а заяви Трампа на мітингу перед штурмом Капітолію не були чимось надзвичайним і захищені першою поправкою до Конституції про свободу слова.

У вступному слові юристи Трампа, натомість, спробували вказати, що і політики від демократів закликали до насильства. Для цього вони підготували нарізку відео, у яких представники демократичної партії у різних політичних промовах кажуть про "боротьбу/битву" - "fight" (оскільки Трампа звинуватили у заклику до своїх прихильників "боротися щосили" - "fight like hell"), та стверджували, що звинувачення Трампа свідчать про подвійні стандарти.

Демократи назвали відеомонтаж "відволіканням уваги".

Адвокат Трампа Майкл ван дер Веєн наполягав, що заяви Трампа 6 січня на мітингу були "звичайною політичною риторикою", яка "нічим не відрізняється від мови, до якої вдавалися низка політичних акторів сотнями років". Юристи Трампа також поскаржилися, що їм не надали заздалегідь відеомонтаж з кадрами штурму Капітолію з камер безпеки, підготовлений демократами.

Юристи експрезидента також наполягали, що справа імпічменту Трампа може встановити небезпечний прецедент імпічменту особи, яка вже не перебуває на посаді, на що їм відповіли, що у Палаті представників імпічмент оголосили ще до інавгурації Байдена.

Слухання продовжаться у суботу, 13 лютого.

Нагадаємо, палата представників США 13 січня вдруге оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.

Для засудження потрібна більшість у дві третини в Сенаті, що означає, що принаймні 17 республіканським сенаторам доведеться кинути виклик Трампу, який залишається популярним серед більшості республіканських виборців і виявив зацікавленість у тому, щоб знову балотуватися в президенти в 2024 році.

Демократи навряд чи отримають обвинувальний вирок і заборонять Трампу ніколи більше займати державні посади, враховуючи, що лише шість республіканців проголосували разом з ними за продовження процесу.