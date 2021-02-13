Защита Трампа в Сенате объяснила, почему не видит в его действиях "подстрекательства"

В Сенате США завершился четвертый день слушаний по делу импичмента Дональда Трампа - первый из дней, когда заслушали аргументы стороны защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Юристы Трампа объясняли свою позицию около трех часов, а затем еще два с половиной часа отвечали на вопросы от сенаторов.

Команда защиты пыталась убедить, что все дело импичмента является политической местью, а заявления Трампа на митинге перед штурмом Капитолия не были чем-то чрезвычайным и защищены первой поправкой к Конституции о свободе слова.

Во вступительном слове юристы Трампа утверждали, что и политики от демократов призывали к насилию. Для этого они подготовили нарезку видео, в которых представители демократической партии в разных политических речах говорят о "борьбе/битве" - "fight" (поскольку Трампа обвинили, в частности, в призыве к своим сторонникам "бороться изо всех сил" - "fight like hell"), и утверждали , что обвинения Трампа свидетельствуют о двойных стандартах.

Демократы назвали видеомонтаж "отвлечением внимания".

Адвокат Трампа Майкл ван дер Веен настаивал, что заявления Трампа 6 января на митинге были "обычной политической риторикой", которая "ничем не отличается от языка, к которому прибегали ряд политических деятелей сотнями лет". Юристы Трампа также пожаловались, что им не предоставили заранее видеомонтаж с кадрами штурма Капитолия с камер безопасности, подготовленный демократами.

Юристы экс-президента также настаивали, что дело импичмента Трампа может установить опасный прецедент импичмента лица, которое уже не занимает должность, на что им ответили, что в Палате представителей импичмент объявили еще до инаугурации Байдена.

Слушания продолжатся в субботу, 13 февраля.

Напомним, палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.

Для осуждения требуется большинство в две трети в Сенате, что означает, что по крайней мере 17 республиканским сенаторам придется бросить вызов Трампу, который остается популярным среди большинства республиканских избирателей и проявил заинтересованность в том, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Демократы вряд ли получат обвинительный приговор и запретят Трампу никогда больше занимать государственные должности, учитывая, что только шесть республиканцев проголосовали вместе с ними за продолжение процесса.