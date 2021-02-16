У США закликають створити комісію для розслідування, як став можливим штурм Капітолію

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила про необхідність створити незалежну комісію, яка розслідувала би, які помилки у системі безпеки зробили можливими прорив прихильників Дональда Трампа у будівлю Капітолію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Таку рекомендацію надав генерал-лейтенант у відставці Руссель Оноре, якому Пелосі доручила здійснити огляд системи безпеки Капітолію.

"З його висновків (генерал-лейтенанта) та суду у справі імпічменту зрозуміло, що потрібно з'ясувати - як це стало можливим… Нашим наступним кроком буде створення зовнішньої незалежної комісії, на зразок тієї, що розслідувала теракти 9 вересня, щоби провести розслідування та доповісти про факти й причини того, що сталося 6 січня, внутрішньою терористичною атакою на Капітолій… та про втручання у мирну передачу влади, включаючи факти щодо готовності й реагування поліції Капітолію та інших правоохоронців", - заявила Ненсі Пелосі.

CBS News повідомляє також, що минулого місяця понад 30 членів Конгресу запитували про можливість найняти додаткову охорону у місцях проживання, побоюючись за свою безпеку. Про це йшлося у листі, з яким мала можливість ознайомитися редакція.

Нагадаємо, 12 лютого Сенат виправдав експрезидента Дональда Трампа у справі імпічменту. Лише сім республіканців-сенаторів проголосували за імпічмент разом з демократами.

Можливо, саме після відеодоказів, наданих під час розгляду справи, багато членів Конгресу почали усвідомлювати, як близько до них насправді були прихильники Трампа.