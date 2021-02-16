В США призывают создать комиссию для расследования, как стал возможным штурм Капитолия

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости создать независимую комиссию, которая расследовала бы, какие ошибки в системе безопасности сделали возможными прорыв сторонников Дональда Трампа в здание Капитолия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Такую рекомендацию дал генерал-лейтенант в отставке Руссель Оноре, которому Пелоси поручила осуществить обзор системы безопасности Капитолия.

"Из его выводов (генерал-лейтенанта) и суда по делу импичмента стало ясно, что необходимо докопаться до истины - как это стало возможным ... Нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии, наподобие той, что расследовала теракты 9 сентября, чтобы провести расследование и доложить о фактах и ​​причинах случившегося 6 января, внутренней террористической атаки на Капитолий ... и о вмешательстве в мирную передачу власти, включая факты о готовности и реагирования полиции Капитолия и других правоохранительных органов", - заявила Нэнси Пелоси.

CBS News сообщает также, что в прошлом месяце более 30 членов Конгресса спрашивали о возможности нанять дополнительную охрану в местах проживания, опасаясь за свою безопасность. Об этом говорилось в письме, с которым имела возможность ознакомиться редакция.

Напомним, 12 февраля Сенат оправдал экс-президента Дональда Трампа по делу импичмента.

Возможно, именно после видеодоказательств в процессе рассмотрения дела многие члены Конгресса начали осознавать, как близко к ним на самом деле были сторонники Трампа.