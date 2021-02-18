ЄС застеріг Грузію від загострення політичної кризи після відставки прем’єра

У Єврокомісії закликали політичні сили в Грузії знизити напруженість та сісти за стіл переговорів після відставки прем’єр-міністра та рішення про арешт опозиціонера Ніки Мелії.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано підкреслив, що у Єврокомісії дуже уважно стежать за ситуацією, яка розвивається у Грузії.

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"Ми глибоко стурбовані триваючою поляризацією ситуації в країні, яка далі загострюється у зв’язку з рішенням суду проти пана Мелії. Єдиний вихід зараз - це зменшити напругу і розпочати політичний діалог. Це у найкращих інтересах Грузії та її громадян", - сказав Стано.

"Ми закликаємо усі сторони в Грузії проявляти стриманість та діяти відповідально, щоб вирішити теперішню політичну кризу", - додав він.

Стано підкреслив, що теперішня напруженість може зіграти на руку тільки тим, хто прагне дестабілізувати Грузію. Він застеріг, що політична криза може пошкодити міжнародну репутацію країни.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд у середу 17 лютого постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Мелія звинувачується в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту у ніч на 21 червня 2019 року, що також відома як "ніч Гаврилова".

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Тоді грузинська поліція брутально зачистила демонстрацію, яка зібралась на знак протесту проти заходу Міжпарламентської асамблеї православ’я в грузинському парламенті. Глава асамблеї, російський депутат від КПРФ Сергєй Гаврилов, зайняв місце у спікерському кріслі.

18 лютого прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія оголосив про відставку, оскільки не зміг дійти згоди зі своєю командою з приводу виконання рішення суду щодо Мелії.

Через відставку прем’єр-міністра МВС Грузії відклало операцію із затримання Мелії.

Опозиційні сили закликали до проведення позачергових парламентських виборів. Відставка Гахарії поглиблює існуючу політичну кризу, де третина депутатів відмовляється працювати в парламенті, звинувачуючи уряд у фальсифікації виборів.