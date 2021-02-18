ЕС предостерег Грузию от обострения политического кризиса после отставки премьера

В Еврокомиссии призвали политические силы в Грузии снизить напряженность и сесть за стол переговоров после отставки премьер-министра и решения об аресте оппозиционера Ники Мелии.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано подчеркнул, что в Еврокомиссии очень внимательно следят за ситуацией, которая развивается в Грузии.

Читайте также Из-за отставки премьера полиция Грузии пока не будет задерживать лидера оппозиции

"Мы глубоко обеспокоены продолжающейся поляризацией ситуации в стране, дальнейшим обострением в связи с решением суда против господина Мелии. Единственный выход сейчас - это уменьшить напряженность и начать политический диалог. Это в лучших интересах Грузии и ее граждан", - сказал Стано.

"Мы призываем все стороны в Грузии проявлять сдержанность и действовать ответственно, чтобы решить нынешний политический кризис", - добавил он.

Стано подчеркнул, что нынешняя напряженность может сыграть на руку только тем, кто стремится дестабилизировать Грузию. Он предостерег, что политический кризис может повредить международной репутации страны.

Напомним, Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

С вечера 16 февраля Мелия остается в офисе своей партии вместе с другими политиками и сотнями сторонников, которые пообещали физически защищать лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

В ночь на 21 июня 2019 года грузинская полиция грубо зачистила акцию протеста, которая собралась после того, как в стенах грузинского парламента состоялось мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия, глава которой, российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, уселся в кресло спикера.

18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке, так как не смог договориться со своей командой по поводу исполнения решения суда по Мелии.

Из-за отставки премьер-министра МВД Грузии отложило операцию по задержанию Мелии.

Оппозиционные силы призвали к проведению внеочередных парламентских выборов. Отставка Гахарии углубляет существующий политический кризис, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов.