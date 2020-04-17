Британця ув’язнили за плювок в поліцейського зі словами, що в нього коронавірус

Британець був ув'язнений на три місяці за те, що плюнув у поліцейського, заявивши, що у нього коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Ніколас Хейзел з Епсома в графстві Суррей напав на офіцера в лікарні.

Поліція Суррея повідомила, що Хейзелл був заарештований 7 квітня у зв'язку з триваючим розслідуванням.

Після арешту він повідомив поліцейським, що заразився коронавірусом, а потім ще й сказав, що проковтнув якісь наркотики.

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У лікарні він плюнув в офіцера, а потім спробував напасти на медичного працівника.

Суд ув’язнив чоловіка на 12 тижнів за заподіяння шкоди і напад.

Йому також наказали виплатити офіцеру компенсацію в розмірі 250 фунтів стерлінгів, оскільки той перебуває в самоізоляції протягом двох тижнів.

"Дії Хейзела призвели до того, що поліцейський офіцер був без роботи протягом двох тижнів, що зробило працівника екстреної служби недоступним для жителів Суррея. Я сподіваюся, що цей вирок доводить, що напади на співробітників екстрених служб не будуть толеруватися" - заявили в поліції.

У Британії вже кілька осіб притягнули до відповідальності за навмисний кашель на працівників екстрених служб під час пандемії. Як повідомлялося, у Лондоні чоловіка, який кашляв на поліцейського і стверджував, що має коронавірус, засудили до шести місяців ув'язнення.