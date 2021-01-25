"Її треба вбити": у Данії затримали трьох осіб за спалену ляльку-опудало прем'єрки

У Данії трьох чоловіків взяли під варту за створення опудала прем’єрки Метте Фредеріксен, яке під час акції протесту повісили на ліхтарі з написом "Її треба вбити", а потім спалили.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють данські ЗМІ, серед яких DR.

Опудало, що зображує Метте Фредеріксен, підвісили на ліхтарі під час протесту проти карантинних обмежень 23 січня.

Затримані - чоловіки віком 30, 32 і 34 роки. Перших двох взяли під варту наступного дня, третього - у понеділок 25 січня, до 19 лютого.

Чоловік визнав у суді, що це він підвісив опудало з фотографією прем’єрки, але стверджує, що ні він, ні його товариші не підпалювали його.

За його словами, він і близько не міг уявити, як серйозно це сприймуть і якими неприємностями це для нього закінчиться.

"Такі серйозні погрози у демократичній країні - абсолютно неприйнятні, тому я задоволена результатом розслідування і тим, що у цій справі вже є затримані", - заявила керівниця поліції Копенгагена Анне Тьоннес.

Як повідомляє данське The Local, на суботній протест у Копенгагені, що об’єднав противників карантинних заборон та вакцинації, зібралося близько тисячі людей, вигукуючи "Свободу Данії" та "З нас досить".

Протест розпочинався мирно, далі перейшов у сутички з поліцією.