Президент Євроради закликав Іран "зберегти простір для дипломатії" щодо ядерної угоди

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом Ірану Хассаном Рухані закликав Іран залишати відкритою можливість для дипломатичного вирішення суперечки довкола ядерної угоди.

Про це йдеться у комюніке за підсумками розмови, оприлюдненим пресслужбою президента Євроради, пише "Європейська правда".

Шарль Мішель нагадав, що ЄС підтримує повне виконання ядерної угоди та висловив стурбованість з приводу дій, які свідчать про відхід Ірану від передбачених нею зобов’язань, зокрема й намір обмежити допуск інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об’єктів.

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"Президент Мішель зазначив, що на цьому етапі найважливіше зберігати простір для дипломатії, підтримуючи це позитивними кроками. ЄС продовжить свої зусилля для сприяння повному виконанню угоди та поверненню до неї Сполучених Штатів Америки. Мир та безпеку у світі й економічний розвиток можливо забезпечити лише багатосторонніми діями", - зазначають у комюніке.

Нагадаємо, ядерна угода від 2015 року була підписана з метою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як за президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році, у Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Зокрема, Іран почав збагачення урану до 20% та зберігає більше урану, ніж дозволено ядерною угодою.

На початку цього тижня Іран пригрозив обмежити доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії до своїх потужностей, якщо до кінця лютого не відбудеться зрушень у суперечці з США щодо ядерної угоди.

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