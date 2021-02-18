ЕС призвал Иран "сохранить пространство для дипломатии" по ядерному соглашению

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хассаном Рухани призвал Иран оставить открытой возможность для дипломатического решения спора вокруг ядерного соглашения.

Об этом говорится в коммюнике по итогам разговора, опубликованном пресс-службой президента Евросовета, пишет "Европейская правда".

Шарль Мишель напомнил, что ЕС поддерживает полное выполнение ядерного соглашения и выразил обеспокоенность по поводу действий, свидетельствующих об отходе Ирана от предусмотренных ею обязательств, в том числе и намерении ограничить допуск инспекторов МАГАТЭ к своим ядерным объектам.

"Президент Мишель отметил, что на данном этапе самое важное - сохранять пространство для дипломатии, поддерживая это положительными шагами. ЕС продолжит свои усилия для содействия полному выполнению соглашения и возврату в него Соединенных Штатов Америки. Мир и безопасность в мире и экономическое развитие возможно обеспечить только многосторонними действиями", - отмечают в коммюнике.

Ядерное соглашение от 2015 года было подписано с целью сдержать Иран от разработки ядерного оружия. Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того, как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Недавно Иран начал обогащение урана до 20% и сохраняет больше урана, чем разрешено ядерной соглашением.

В начале этой недели Иран пригрозил ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к своим объектам, если до конца февраля не состоится сдвигов в споре с США по ядерному соглашению.

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