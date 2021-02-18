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Макрон пообіцяв 1 млн євро на посилення кібербезпеки після атак на дві лікарні

Четвер, 18 лютого 2021, 20:30

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв виділити 1 млн євро на програму з посилення кібербезпеки важливих мереж після того, як за останні два тижні дві лікарні в країні постраждали від атаки вірусу-вимагача.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, про це він заявив на відеозустрічі з представниками постраждалих закладів.

8 лютого лікарня муніципалітету Дакс на південному заході країни, а 15 лютого - госпіталь у Вільфранш-Сюр-Сон на сході зазнали атаки вірусу-вимагача, внаслідок чого їхні електронні системи виявилися майже повністю паралізованими, у тому числі й деяке медичне обладнання. Внаслідок цього деякі операції довелося відкладати і переспрямовувати пацієнтів в інші заклади.  

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У Нацагентстві з безпеки інформаційних систем Anssi кажуть, що для відновлення повноцінного функціонування систем знадобиться можливо навіть кілька тижнів.  

Відділ боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижу відкрив провадження за фактами втручання у систему та вимагання, здійсненого організованою групою.

"Те, що сталося з вами, свідчить про нашу вразливість та необхідність прискорити інвестиції в безпеку", - зазначив Еммануель Макрон, додавши, що це особливо небезпечні випадки в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляється, у 2020 році у Франції кількість кібератак на лікарні зросла в чотири рази.

У Німеччині в вересні 2020 року пацієнтка однієї з лікарень у Дюссельдорфі померла через те, що її операція відклалася внаслідок кібератаки на госпіталь. 

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Франція кібербезпека
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