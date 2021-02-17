Кібератака з "російським слідом" у Франції: у компанії кажуть, що більшість клієнтів не постраждали

Кібератака у Франції через програмне забезпечення компанії-провайдера виявилася менш масштабною, ніж спершу побоювалися, та вочевидь зачепила небагатьох клієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP.

Нагадаємо, днями у Національному агентстві безпеки інформаційних систем (Anssi) повідомили про кібератаку через програмне забезпечення компанії Centreon, серед клієнтів якої - великий бізнес (Airbus, Air Fance, Bolloré, EDF, Orange) та Міністерство юстиції.

У Centreon після уточнення деталей з Anssi заявили, що наслідки атаки менш масштабні, ніж могло здаватися з першого повідомлення. За їхніми словами, постраждали лише близько 15 компаній, які використовували застарілу відкриту версію програмного забезпечення, що не підтримувалася вже 5 років.

У Centreon зазначили, що відкриту версію її програмного забезпечення використовують загалом близько 200 000 комп’ютерів, а комерційну - 720 клієнтів. Вони також заявили, що компанія не поширила жодної версії з вже вбудованим вірусом та що інцидент не варто асоціювати з масштабною атакою у США, що сталася через програмне забезпечення компанії SolarWinds.

Урядове агентство Anssi встановило, що атака має низку спільних рис із попередніми кампаніями групи Sandworm, яку вважають пов’язаною з російськими військовими, але не звинуватили Росію напряму.

У Кремлі назвали підозри "абсурдними".