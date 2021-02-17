У Франції розслідують атаку вірусу-вимагача на системи лікарні

Прокуратура Парижу відкрила провадження у зв’язку з кібератакою на лікарню муніципалітету Вільфранш-Сюр-Сон на сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP.

Лікарня Hôpital Nord-Ouest постраждала у понеділок 15 лютого від вірусу-вимагача та змушена була через це відкласти усі операції, заплановані на 16 лютого.

Повідомляється, що обійшлося без ризиків для пацієнтів, які перебували у стаціонарі та реанімаціях. Нових пацієнтів, яким допомога потрібна була невідкладно, спрямували в сусідні лікарні.

Відділ боротьби з кіберзлочинністю прокуратури Парижу відкрив провадження за фактами втручання у систему та вимагання, здійсненого організованою групою.

Минулого тижня схожої атаки зазнала лікарня у департаменті Ланди на південному заході країни, вірус-вимагач паралізував майже усю інформаційну систему. Цей випадок теж розслідують.

У Національному агентстві безпеки інформаційних систем (Anssi) відзначають, що кібератаки на лікарні у 2020 році почастішали, порівняно з попередніми роками.

У Німеччині в вересні 2020 року пацієнтка однієї з лікарень у Дюссельдорфі померла через те, що її операція відклалася внаслідок кібератаки на госпіталь.