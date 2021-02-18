Макрон пообещал 1 млн евро на усиление кибербезопасности после атак на две больницы

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал выделить 1 млн евро на программу по усилению кибербезопасности важных сетей после того, как за последние две недели две больницы в стране пострадали от атаки вируса-вымогателя.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, об этом он сказал на видеоконференции с представителями пострадавших больниц.

8 февраля больница муниципалитета Дакс на юго-западе страны, а 15 февраля - госпиталь в Вильфранш-сюр-Сон на востоке пострадали от атаки вируса-вымогателя, в результате чего их электронные системы оказались почти полностью парализованными, в том числе и некоторое медицинское оборудование. В результате некоторые операции пришлось откладывать и перенаправлять пациентов в другие учреждения.

В Нацагентстве по безопасности информационных систем Anssi говорят, что для восстановления полноценного функционирования систем понадобится возможно даже несколько недель.

Отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа открыл производство по фактам вмешательства в систему и вымогательства, совершенных организованной группой.

"То, что произошло с вами, свидетельствует о нашей уязвимости и необходимости ускорить инвестиции в безопасность", - отметил Эммануэль Макрон, добавив, что это особенно опасные случаи в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщается, в 2020 году во Франции количество кибератак на больницы возросло в четыре раза.

В Германии в сентябре 2020 пациентка одной из больниц в Дюссельдорфе умерла из-за того, что ее операция отложилась в результате кибератаки на госпиталь.