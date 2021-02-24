Австрія у квітні вирішить, чи надавати привілеї вакцинованим людям

Австрія заявляє, що ще занадто рано говорити про те, чи надавати вакцинованим людям особливі привілеї і рішення буде прийнято у квітні, коли більший відсоток людей тримає дві дози вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер вирішить, чи слід давати вакцинованим людям певні привілеї після Великодня.

Аншобер сказав, що поки не варто сперечатися про це, з огляду на, що вакциновані тільки 4% населення.

Міністр також зазначив, що ніяких особливих прав або привілеїв для вакцинованих людей не буде вводитися до тих пір, поки у квітні не відбудуться дебати з цього питання.

Дебати навколо привілеїв розпалюються в сусідній Швейцарії, де в пресу потрапив урядовий документ, який вказує на підтримку схеми, яка дозволить вакцинованим людям знову їсти в ресторанах, відвідувати концерти та спортивні заходи.

Станом на 24 лютого в Швейцарії вакциновано понад 10% населення.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилась проти того, щоб вакциновані від коронавірусу мали якісь переваги над невакцинованими.