Австрия в апреле решит, предоставлять ли привилегии вакцинированным людям

Австрия заявляет, что еще слишком рано говорить о том, предоставлять ли вакцинированным людям особые привилегии и решение будет принято в апреле, когда больший процент получит две дозы вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер решит, следует ли давать вакцинированным людям определенные привилегии после Пасхи.

Аншобер сказал, что пока не стоит спорить об этом, учитывая, что вакцинированы только 4% населения.

Министр также отметил, что никаких особых прав или привилегий для вакцинированных людей не будет вводиться до тех пор, пока в апреле не пройдут дебаты по этому вопросу.

Дебаты вокруг привилегий накаляются в соседней Швейцарии, где просочившийся в прессу правительственный документ указывает на поддержку схемы, которая позволит вакцинированным людям снова есть в ресторанах, посещать концерты и спортивные мероприятия.

По состоянию на 24 февраля в Швейцарии вакцинировано более 10% населения.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против того, чтобы вакцинированные от коронавируса имели какие-то преимущества перед не вакцинированными.