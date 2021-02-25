Зеленський і Дуда обговорили, як разом зупиняти "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда обговорили, як спільно протидіяти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента після телефонної розмови, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Анджей Дуда поділяє думку про необхідність зупинити будівництво "Північного потоку-2", і президенти домовились координувати для цього свої наступні кроки.

"Цей проєкт, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проєкту – це гарантія енергетичної безпеки Європи", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глави МЗС України та Польщі у спільній статті звернулись до президента США Джо Байдена із закликом використати усі засоби, аби не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Спорудження російського газопроводу - на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. Серед них називалася і "Munich Rе".

24 лютого стало відомо про те, що Wintershall Dea, одна з п’яти компаній-учасниць проєкту зупинила його фінансування.