Литва пропонує призупинити "Північний потік-2" до виборів у Росії

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною має бути призупинено до парламентських виборів у вересні Росії для тиску на Москву щодо демократичних реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що в понеділок міністри закордонних справ країн ЄС досягнуть домовленості про введення санкцій проти союзників президента Росії Владіміра Путіна у відповідь на тюремне ув'язнення критика Кремля Алексєя Навального.

Майже завершений "Північний потік-2" все частіше стає в центрі уваги після ув’язнення Навального та оголошення Росії про висилку європейських дипломатів. Але Німеччина підтримує його, заявляючи, що це комерційний проєкт.

"Заморожування може бути компромісом", - заявив Ладсбергіс.

"Ми не пропонуємо скасувати проєкт, а лише призупинити його. І продовжувати його, коли будемо мати справу з демократично обраним російським урядом. Це насправді може збільшити підтримку трубопроводу " - пояснив він.

У середу Путін звинуватив країни, які закликали до санкцій проти газопроводу, у спробі використати проєкт як інструмент покарання Росії.

Експлуатуюча компанія "Північного потоку-2" відновила прокладку труб у водах Данії цього місяця. Датський морський регулятор заявив, що робота повинна бути закінчена до кінця квітня.

"Якщо ми винагороджуємо Росію газовими контрактами за репресії проти опозиції, це не надсилає правильний сигнал Росії, і це розбиває європейську єдність", - сказав Ландсбергіс.

Цього тижня Путін заявив, що Росії слід забезпечити, щоб на парламентських виборах, призначених на вересень, не було втручання іноземців.

Опозиційні активісти та європейські спостерігачі поставили під сумнів правомірність парламентських виборів у 2016 році, коли правляча партія "Єдина Росія" зайняла три чверті місць, а ліберальні опозиційні партії не змогли отримати жодного місця.