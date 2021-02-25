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Зеленский и Дуда обсудили, как вместе останавливать "Северный поток-2"

Четверг, 25 февраля 2021, 08:20

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента после телефонного разговора, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Анджей Дуда разделяет мнение о необходимости остановить строительство "Северного потока-2", и президенты договорились координировать для этого свои следующие шаги.

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"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Сооружение российского газопровода - на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие или находятся в процессе выхода из проекта из-за угрозы санкций США. 

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта, остановила его финансирование.

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Северный поток-2 Польша Зеленский
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