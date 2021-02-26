У прокуратурі Грузії назвали умову, за якої готові випустити лідера партії Саакашвілі

У Генеральній прокуратурі Грузії повідомили, що готові звільнити з-під варти лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію, якщо сторона захисту виплатить заставу у розмірі 40 тисяч ларі (12,5 тисяч доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Перебування Никанора Мелії під вартою ніколи не було самоціллю прокуратури. Тож якщо сторона захисту виконає вимогу про сплату застави, назначеної рішенням суду від 3 листопада 2020 року, то сторона звинувачення готова звернутися до міського суду Тбілісі з клопотанням про зміну запобіжного заходу з ув’язнення на сплату застави", - заявив на пресконференції представник Генеральної прокуратури Аміран Гуліашвілі.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

Нагадаємо, 17 лютого Мелії змінили запобіжний захід на арешт, але спершу не стали заарештовувати його.

На знак протесту проти арешту опозиційного лідера у відставку подав прем’єр-міністр Георгій Гахарія, який відстоював необхідність продовження політичного діалогу з опозицією.

22 лютого, у Грузії затвердили новий уряд на чолі з попереднім міністром оборони, Іраклієм Гарібашвілі, який має репутацію "яструба", а 23 лютого поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував Мелія, та затримала його.

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