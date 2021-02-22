Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з Іраклієм Гарібашвілі

Парламент Грузії на пленарному засіданні у понеділок ввечері оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Руставі 2".

За підтримку уряду проголосували 89 депутатів, 2 були проти.

У голосуванні не брали участі обрані депутати від п'яти опозиційних партій, які відмовляються увійти в парламент, вважаючи, що результати парламентських виборів 31 жовтня 2020 року були сфальсифіковані владою на користь правлячої партії "Грузинська мрія".

Саме "Грузинська мрія" запропонувала Гарібашвілі на посаду прем’єр-міністра після відставки Георгія Гахарії з власної ініціативи.

До уряду увійшли два нових міністри - оборони Джуаншер Бурчуладзе та регіонального розвитку Іраклій Карселадзе.

38-річний Гарібашвілі був міністром оборони з вересня 2019 року. Після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 2012 року він очолював Міністерство внутрішніх справ, а у 2013-2015 роках був прем’єром.

Гахарія подав у відставку через розбіжність позицій із партією щодо рішення суду про арешт Ніканора Мелії, лідера "Єдиного національного руху" - найбільшої опозиційної партії.

У МВС Грузії повідомили, що відклали виконання рішення суду у справі Мелії.

Представники опозиції заявляють, що після відставки Гахарії у країні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Детальніше про це читайте у статті: Шанс для Саакашвілі: як суд над лідером опозиції руйнує владу в Грузії.