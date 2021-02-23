У Грузії штурмом взяли офіс партії Саакашвілі та затримали її лідера

У Грузії поліція штурмом взяла кімнату, у якій перебував лідер найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія, та затримала його.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Поліція використовувала спецзасоби, включно зі сльозогінним газом.

Штурм почався близько 7:30 за місцевим часом. Як повідомляють, зараз спецоперація закінчилася, поліція виходить з приміщення. В офісі пошкоджені двері та деякі речі. Декілька прихильників опозиції потребують медичної допомоги.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд у середу 17 лютого постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух", змінивши йому запобіжний захід із застави на арешт.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

ЄС після цього рішення закликав політичні сили в країні уникати загострення ситуації і почати діалог, а США натякнули, що такі події ставлять під сумнів євроатлантичні прагнення Грузії.

В МВС згодом повідомили, що відклали виконання рішення суду у справі Мелії.

Напередодні, 22 лютого, у Грузії затвердили новий уряд на чолі з попереднім міністром оборони, Іраклієм Гарібашвілі, який має репутацію "яструба". Попередній прем’єр Георгій Гахарія подав у відставку через розбіжність позицій із партією щодо арешту Мелії.

Детальніше про це читайте та слухайте: Детальніше про останні події у Грузії - у статті: Шанс для Саакашвілі: як суд над лідером опозиції руйнує владу в Грузії. та влозі від Юрія Панченка: НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі.