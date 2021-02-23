Тривога і "крок назад від Заходу": у ЄС та США з’явилися перші реакції на події у Тбілісі
Низка глав МЗС та посольств тривожними коментарями відреагували на арешт лідера найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Стурбований бачити те, що відбувається у Тбілісі сьогодні вранці. Насильство - це не спосіб вирішувати політичні розбіжності. Сподіваюся, наші грузинські друзі зможуть уникнути сповзання у ще більшу кризу. Стриманість та відданість демократії мають перемогти", - написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Worried to see what’s happening in Tbilisi this morning. Violence is not the way to resolve political disagreements. I hope our Georgian friends can avoid plunging into a deeper crisis. Restraint and commitment to democracy must prevail.— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 23, 2021
"Пильно стежу за розвитком подій у Тбілісі. Я закликаю уряд та опозицію проявити стриманість та почати політичний діалог для виходу з нинішньої кризи", - відреагував глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.
Closely following developments in #Tbilisi #Georgia, I call on both the government and the opposition to show restraint, engage in political dialogue in order to resolve the current political crisis— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 23, 2021
Police Storm UNM Office, Detain Nika Melia https://t.co/8CgPQOhFnw via @CivilGe
Посол Британії у Грузії Марк Клейтон написав, що шокований кадрами з офісу "Єдиного національного руху".
"Насильство та хаос у Тбілісі - це останнє, що зараз потрібно Грузії. Закликаю усі сторони діяти стримано - і зараз, і наступними днями", - зазначив він.
Shocked by the scenes at UNM headquarters this morning. Violence and chaos in Tbilisi are the last thing Georgia needs right now. I urge all sides to act with restraint, now and in the coming days. @UKinGeorgia— Mark Clayton (@MarkClaytonFCDO) February 23, 2021
Та найжорсткішою стала заява посольства США, у якій прямо вказали, що ці події віддаляють Грузію від західних партнерів.
"США глибоко занепокоєні рішенням уряду затримати лідера найбільшої опозиційної сили у штабі партії сьогодні вранці. Нам прикро, що заклик США та інших міжнародних партнерів до стриманості й діалогу проігнорували. Ми збентежені чути поляризуючу риторику від керівництва країни у час кризи. Сила та агресія - це не рішення для політичних суперечностей. Сьогодні Грузія зробила крок назад на своєму шляху до того, щоб стати сильною демократією у євроатлантичній родині держав", - заявили у посольстві.
February 23, 2021
Нагадаємо, у Грузії поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.
Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".
Напередодні, 22 лютого, у Грузії затвердили новий уряд на чолі з попереднім міністром оборони, Іраклієм Гарібашвілі, який має репутацію "яструба". Попередній прем’єр Георгій Гахарія подав у відставку через розбіжність позицій із партією щодо арешту Мелії.
Детальніше про останні події у Грузії - у влозі від Юрія Панченка: НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі.