В прокуратуре Грузии назвали условие, при котором готовы выпустить лидера партии Саакашвили

В Генеральной прокуратуре Грузии сообщили, что готовы освободить из-под стражи лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию, если сторона защиты выплатит залог в размере 40 000 лари (12 500 долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Пребывание Никанора Мелии под стражей никогда не было самоцелью прокуратуры. Поэтому если сторона защиты выполнит требование об уплате залога, назначенного решением суда от 3 ноября 2020 года, то сторона обвинения готова обратиться в городской суд Тбилиси с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения на уплату залога", - заявил на пресс-конференции представитель Генеральной прокуратуры Амиран Гулиашвили.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Напомним, 17 февраля Мелии изменили меру пресечения на арест, но сначала не стали арестовывать его.

В знак протеста против ареста оппозиционного лидера в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария, который отстаивал необходимость продолжения политического диалога с оппозицией.

22 февраля, в Грузии утвердили новое правительство во главе с предыдущим министром обороны, Ираклием Гарибашвили, который имеет репутацию "ястреба", а 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", где находился Мелия, и задержала его.

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