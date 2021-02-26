У Тбілісі тисячі людей вимагають звільнити арештованого лідера партії Саакашвілі

У Тбілісі в п’ятницю кілька тисяч людей вийшли на "Марш за свободу" з вимогою звільнити лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії та провести нові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Лідери грузинської опозиції та їх прихильники почали збиратися у різних локаціях в центрі міста після полудня, а о 13:00 розпочали ходу. Колони протестувальників розтягнулися на три-чотири кілометри.

Демонстранти скандували "Свободу політв'язням", "Хай живе Грузія", "Ніка". В руках протестувальників - прапори Грузії, ЄС, США та України, повітряні кулі та транспаранти.

До акції приєдналися і жителі різних регіонів. Їх організовано доставили в Тбілісі на мікроавтобусах у п’ятницю вранці.

Рух транспорту в центрі Тбілісі паралізований. Поліція заздалегідь перекрила вулиці в районі парламенту. Заходи безпеки біля законодавчого органу посилені.

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Очікується, що біля парламенту опозиція оголосить свій подальший план дій. Раніше опозиціонери заявляли, що нинішня акція започаткує безстрокові протести.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Міжнародні партнери Грузії розкритикували грузинський уряд за штурм офісу "Єдиного національного руху" і арешт лідера опозиції.

Детальніше: Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО