В Тбилиси тысячи людей требуют освободить лидера партии Саакашвили

В Тбилиси в пятницу несколько тысяч человек вышли на "Марш за свободу" с требованием освободить лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию и провести новые выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Лидеры грузинской оппозиции и их сторонники начали собираться в разных локациях в центре города после полудня, а в 13:00 начали шествие. Колонны протестующих растянулись на три-четыре километра.

Демонстранты скандировали "Свободу политзаключенным", "Да здравствует Грузия", "Ника". В руках протестующих - флаги Грузии, ЕС, США и Украины, воздушные шары и транспаранты.

К акции присоединились и жители разных регионов. Их организованно доставили в Тбилиси на микроавтобусах в пятницу утром.

Движение транспорта в центре Тбилиси парализовано. Полиция заранее перекрыла улицы в районе парламента. Меры безопасности у законодательного органа усилены.

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Ожидается, что возле парламента оппозиция объявит свой дальнейший план действий. Ранее оппозиционеры заявляли, что с нынешней акции начнутся бессрочные протесты.

Напомним, 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", где находился Мелия, и задержала его.

Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.

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