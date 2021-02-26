Опозиція Грузії обіцяє мітингувати до призначення дострокових виборів

Опозиційні партії Грузії обіцяють проводити тривалі акції протесту до призначення дострокових виборів і звільнення всіх політв'язнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Свій план дій грузинська опозиція представила у п’ятницю на масштабному мітингу біля парламенту Грузії, учасники якого вимагали звільнення арештованого опозиціонера Ніки Мелії, лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух".

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Як повідомила одна з лідерів партії Хатія Деканоїдзе, разом з прихильниками вони будуть використовувати всі законні засоби для досягнення своїх цілей. Вона озвучила план мітингів та пікетів парламенту і уряду на наступні два тижні.

Лідери опозиції попередили, що мітинги не припиняться до призначення дострокових виборів і звільнення всіх політв'язнів. "Режим повинен почути голос кожного громадянина Грузії", - заявила Деканоїдзе.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

Міжнародні партнери Грузії розкритикували грузинський уряд за штурм офісу "Єдиного національного руху" і арешт лідера опозиції.

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