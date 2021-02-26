Оппозиция Грузии обещает митинговать до назначения досрочных выборов

Оппозиционные партии Грузии обещают проводить длительные акции протеста до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Свой план действий грузинская оппозиция представила в пятницу на масштабном митинге возле парламента Грузии, участники которого требовали освобождения арестованного оппозиционера Ники Мелии, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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Как сообщила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе, вместе со сторонниками они будут использовать все законные средства для достижения своих целей. Она озвучила план митингов и пикетов парламента и правительства на следующие две недели.

Лидеры оппозиции предупредили, что митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных. "Режим должен услышать голос каждого гражданина Грузии", - заявила Деканоидзе.

Напомним, утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.

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