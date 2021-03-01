Керівник Євроради приїхав в Грузію, де загострилась політична криза
Глава Євроради Шарль Мішель, який відвідує Грузію на тлі політичної кризи, закликав політичних опонентів зміцнювати демократію, у тому числі заради відносин з ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".
"Мій візит відбувається на тлі політичної кризи, яка посилюється. Це, звичайно, турбує ЄС і мене особисто. ЄС закликає всі сторони інтенсивно працювати над нейтралізацією ситуації", - сказав Мішель.
Він обговорив кризову ситуацію з президенткою Саломе Зурабішвілі, а в другій половині дня у понеділок матиме зустрічі з прем'єр-міністром, а також зі спікером парламенту та лідерами опозиційних партій.
"Я знаю, що політичні дебати вимагають участі лідерів, включеності всіх сторін. Переконаний, що у Грузії є всі можливості прийняти цей виклик", - сказав Мішель.
"Зміцнювати демократичні основи не тільки в союзі з Європою, а й власні демократичні засади, щоб захищати права людини, виконувати бажання людей, створювати політичну стабільність, засновану на відкритій демократії, незалежної і представницької судовій системі. Це зміцнить відносини між Грузією і Євросоюзом. Ці цілі відображені в Угоді про асоціацію, яка є дуже амбітним і відображає зобов'язання європейської сторони і Грузії ", - додав глава Євроради.
Нагадаємо, в Грузії після арешту опозиційного лідера з новою силою розвинулась політична криза.
Це сталося після того, як вранці 23 лютого поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.
Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".
Міжнародні партнери Грузії розкритикували грузинський уряд за штурм офісу "Єдиного національного руху" і арешт лідера опозиції.
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