Руководитель Евросовета приехал в Грузию, где обострился политический кризис
Глава Евросовета Шарль Мишель, посещая Грузию на фоне политического кризиса, призвал политических оппонентов укреплять демократию, в том числе ради отношений с ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".
"Мой визит проходит на фоне усиливающегося политического кризиса. Это, конечно, беспокоит ЕС и меня лично. ЕС призывает все стороны интенсивно работать над нейтрализацией ситуации", - сказал Мишель.
Он обсудил кризисную ситуацию с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а во второй половине дня в понедельник встретится с премьер-министром, а также со спикером парламента и лидерами оппозиционных партий.
"Я знаю, что политические дебаты требуют участия лидеров, вовлеченности всех сторон. Убежден, что у Грузии есть все возможности принять этот вызов", - сказал Мишель.
"Укреплять демократические основы не только в союзе с Европой, но и собственные демократические принципы, чтобы защищать права человека, исполнять желания людей, создавать политическую стабильность, основанную на открытой демократии, независимой и представительной судебной системе. Это укрепит отношения между Грузией и Евросоюзом. Эти цели отражены в Соглашении об ассоциации, которое является очень амбициозным и отражает обязательства европейской стороны и Грузии", - добавил глава Евросовета.
Напомним, в Грузии после ареста оппозиционного лидера с новой силой разразился политический кризис.
Это произошло после того, как утром 23 февраля полиция взяла штурмом комнату офиса партии "Единое национальное движение", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.
Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".
Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.
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