"Отрута для демократії": президент Німеччини засудив збагачення депутатів на масках

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив особисте збагачення депутатів за допомогою угод із закупівлі масок для захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Два депутати з правлячої коаліції Християнсько-демократичної партії (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) заробили сотні тисяч євро на угодах із закупівлі масок під час пандемії коронавірусу.

Вони покинули свої партії в результаті скандалу, який завдав удару по консервативному блоку напередодні місцевих виборів в ці вихідні.

Штайнмаєр сказав, що йдеться про набагато більше, ніж проступок окремих осіб, назвавши його "отрутою для демократії".

"Мова йде не тільки про довіру до чесності людей - це про довіру до цілісності держави та її інститутів", - сказав він.

Штайнмаєр закликав усі партії, представлені в Бундестазі, "не тільки швидко, але, перш за все, надійно прояснити, чи слід побоюватися нових подібних випадків".

"Будь-хто, хто навмисно зловживає своїм мандатом для особистого збагачення, не тільки завдає шкоди іншим, які чесно виконують свою демократичну роботу, - це шкодить демократії. Тому тим, хто так чинить, просто не місце в Бундестазі", - сказав він.

Нагадаємо, депутат від партії Ангели Меркель склав свій мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.