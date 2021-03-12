"Отрута для демократії": президент Німеччини засудив збагачення депутатів на масках
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив особисте збагачення депутатів за допомогою угод із закупівлі масок для захисту від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Два депутати з правлячої коаліції Християнсько-демократичної партії (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) заробили сотні тисяч євро на угодах із закупівлі масок під час пандемії коронавірусу.
Вони покинули свої партії в результаті скандалу, який завдав удару по консервативному блоку напередодні місцевих виборів в ці вихідні.
Штайнмаєр сказав, що йдеться про набагато більше, ніж проступок окремих осіб, назвавши його "отрутою для демократії".
"Мова йде не тільки про довіру до чесності людей - це про довіру до цілісності держави та її інститутів", - сказав він.
Штайнмаєр закликав усі партії, представлені в Бундестазі, "не тільки швидко, але, перш за все, надійно прояснити, чи слід побоюватися нових подібних випадків".
"Будь-хто, хто навмисно зловживає своїм мандатом для особистого збагачення, не тільки завдає шкоди іншим, які чесно виконують свою демократичну роботу, - це шкодить демократії. Тому тим, хто так чинить, просто не місце в Бундестазі", - сказав він.
Нагадаємо, депутат від партії Ангели Меркель склав свій мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.