"Яд для демократии": президент Германии осудил обогащение депутатов на масках

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил личное обогащение депутатов с помощью соглашений по закупке масок для защиты от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Два депутата из правящей коалиции Христианско-демократической партии (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) заработали сотни тысяч евро на сделках по закупке масок во время пандемии коронавируса.

Они покинули свои партии в результате скандала, который нанес удар по консервативному блоку накануне местных выборов в эти выходные.

Штайнмайер сказал, что речь идет о гораздо большем, чем проступок отдельных лиц, назвав это "ядом для демократии".

"Речь идет не только о доверии к честности людей - это о доверии к целостности государства и его институтов", - сказал он.

Штайнмайер призвал все партии, представленные в Бундестаге, "не только быстро, но, прежде всего, надежно прояснить, следует ли опасаться новых подобных случаев".

"Любой, кто намеренно злоупотребляет своим мандатом для личного обогащения, не только наносит вред другим, которые честно выполняют свою демократическую работу, - это вредит демократии. Поэтому тем, кто так поступает, просто не место в Бундестаге", - сказал он.

Напомним, депутат от партии Ангелы Меркель сложит свой мандат из-за обвинений в коррупции и возможных недобросовестных связях с Азербайджаном.