Депутат партії Меркель склав мандат через підозру в лобізмі Азербайджану 

Депутат німецького Бундестагу від партії Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) Марк Гауптманн склав свій мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Гауптманна звинуватили у просуванні інтересів інших держав в обмін на матеріальну компенсацію.

Причиною підозр на адресу політика, серед іншого, стало розміщення в газеті, яку Гауптманн видає у Тюрингії, рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму.

Сам політик категорично відкинув усі звинувачення в інтерв'ю газеті Die Welt.

"Ці рекламні оголошення жодним чином не вплинули на прийняті мною політичні рішення - я надаю цьому особливого значення", - заявив Гауптманн.

Він додав, що питання про те, чи є публікація подібної реклами політично доцільною, є суперечливим.

Він також заявив виданню, що ніколи не отримував грошей з Азербайджану. Всі поїздки, які він здійснював, були або оплачені, або схвалені Бундестагом. Також він запевнив, що не приймав жодних подарунків.

Свою активність у зв'язку з Азербайджаном політик пояснив тим, що його політична діяльність спрямована, в тому числі, на питання зовнішньої торгівлі.

Гауптаманн став не першим депутатом ХДС, якого підозрюють у корупційних зв'язках з автократичними режимами. Тиждень тому Бундестаг зняв імунітет ще з одного депутата цієї ж фракції - Акселя Фішера. Депутат, імовірно, входив до "азербайджанського лобі" західних політиків в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Протягом багатьох років вони перешкоджали тому, щоб режим у Баку був визнаний винним у порушеннях прав людини.

Після позбавлення недоторканності співробітники Федерального відомства кримінальної поліції провели обшуки шести об'єктів нерухомості Фішера в землі Баден-Вюртемберг і Берліні, включно з бюро політика в Бундестазі.

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