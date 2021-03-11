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Депутат партії Меркель склав мандат через підозру в лобізмі Азербайджану 

Четвер, 11 березня 2021, 17:56

Депутат німецького Бундестагу від партії Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) Марк Гауптманн склав свій мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Гауптманна звинуватили у просуванні інтересів інших держав в обмін на матеріальну компенсацію. 

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Причиною підозр на адресу політика, серед іншого, стало розміщення в газеті, яку Гауптманн видає у Тюрингії, рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму. 

Сам політик категорично відкинув усі звинувачення в інтерв'ю газеті Die Welt.

"Ці рекламні оголошення жодним чином не вплинули на прийняті мною політичні рішення - я надаю цьому особливого значення", - заявив Гауптманн. 

Він додав, що питання про те, чи є публікація подібної реклами політично доцільною, є суперечливим.

Він також заявив виданню, що ніколи не отримував грошей з Азербайджану. Всі поїздки, які він здійснював, були або оплачені, або схвалені Бундестагом. Також він запевнив, що не приймав жодних подарунків. 

Свою активність у зв'язку з Азербайджаном політик пояснив тим, що його політична діяльність спрямована, в тому числі, на питання зовнішньої торгівлі.

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Гауптаманн став не першим депутатом ХДС, якого підозрюють у корупційних зв'язках з автократичними режимами. Тиждень тому Бундестаг зняв імунітет ще з одного депутата цієї ж фракції - Акселя Фішера. Депутат, імовірно, входив до "азербайджанського лобі" західних політиків в Парламентській асамблеї Ради Європи. 

Протягом багатьох років вони перешкоджали тому, щоб режим у Баку був визнаний винним у порушеннях прав людини.

Після позбавлення недоторканності співробітники Федерального відомства кримінальної поліції провели обшуки шести об'єктів нерухомості Фішера в землі Баден-Вюртемберг і Берліні, включно з бюро політика в Бундестазі. 

Читайте детальніше: Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси

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