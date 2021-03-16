Криклій назвав новий дедлайн підписання угоди з ЄС про відкрите небо

Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом може бути підписана у другій половині червня.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у розмові з представником Кабміну у Верховній Раді, нардепом Василем Моканом.

"Друга половина червня - ми вже очікуємо підписання", - сказав Криклій, зазначивши, що такий термін озвучили у Єврокомісії.

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"Це вперше, коли вони самі озвучили конкретні дедлайни по підписанню і по кроках. Раніше було абстрактніше… Доведеться просто почекати. Ручку вже підготували до підписання", - додав він.

Угода про спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", мала бути підписана 11 лютого. На початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на швидке підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з Британією, знову переніс це підписання.

Угода про спільний авіаційний простір має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

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