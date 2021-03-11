Уряд готується до підписання угоди про відкрите небо з ЄС

Уряд планує уповноважити міністра інфраструктури Владислава Криклія на підписання угоди з ЄС про спільний авіапростір.

Відповідний проєкт винесений на засідання урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики, повідомляє "Європейська правда".

"Про уповноваження В. Криклія на підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір", - йдеться у проєкті розпорядження президента, винесеному на засідання.

Джерела наголошують, що винесення документа про уповноваження Криклія на урядовий комітет ще не гарантує його схвалення - імовірно, проєкт буде направлений на технічне доопрацювання.

"Це радше технічний процес", - пояснило джерело ЄП.

Разом з тим у ЄС ще немає технічної готовності до підписання угоди.

"Це не означає технічної готовності ЄС до підписання - процес триває, з боку ЄС змін немає", – зазначило джерело.

Наразі є політична готовність ЄС до підписання, але узгодження документа країнами-членами (по суті, Іспанією) триває, попри намагання Брюсселя прискорити цей процес.

Угода про спільний авіаційний простір з ЄС, відома також як угода про "відкрите небо", мала бути підписана 11 лютого. На початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на швидке підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з Британією, знову переніс це підписання.

Угода про спільний авіаційний простір має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.